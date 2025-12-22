Ричмонд
Газзаев не стал опровергать возможность возвращения в «Динамо»

Газзаев не стал опровергать возможность возвращения в руководство «Динамо».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев в разговоре с РИА Новости не стал опровергать возможность возвращения в руководство столичного футбольного клуба.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале сообщил о том, что 71-летний Газзаев может вернуться в «Динамо» на один из руководящих постов.

— Самую точную информацию даст руководство московского «Динамо», — сказал Газзаев, комментируя появившуюся информацию.

«Динамо», набрав 21 очко, занимает десятое место в таблице Российской премьер-лиги, а также продолжает участие в пути РПЛ Кубка России, где в рамках ½ финала в марте сыграет с московским «Спартаком». В ноябре после ухода Валерия Карпина исполняющим обязанности главного тренера «бело-голубых» был назначен Ролан Гусев.

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше