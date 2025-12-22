Газзаев не стал опровергать возможность возвращения в «Динамо»

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев в разговоре с РИА Новости не стал опровергать возможность возвращения в руководство столичного футбольного клуба.
Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале сообщил о том, что 71-летний Газзаев может вернуться в «Динамо» на один из руководящих постов.
— Самую точную информацию даст руководство московского «Динамо», — сказал Газзаев, комментируя появившуюся информацию.
«Динамо», набрав 21 очко, занимает десятое место в таблице Российской премьер-лиги, а также продолжает участие в пути РПЛ Кубка России, где в рамках ½ финала в марте сыграет с московским «Спартаком». В ноябре после ухода Валерия Карпина исполняющим обязанности главного тренера «бело-голубых» был назначен Ролан Гусев.