Станкович объяснил свое поведение в «Спартаке»

«Спартак» — это большой клуб. Началось все с шарфа и футболки [при встрече в аэропорту], но постепенно ситуация менялась. Каждые полгода становилось все хуже и хуже. Сейчас я стал опытнее, лучше подготовленнее и спокойнее. В России я был беспокойным из-за судей, я не люблю несправедливость, я играл в футбол, а не в крикет, это сбивало меня с ритма", — заявил Станкович.