Тикнизян: «Зенит» предлагал мне 11,5 млн рублей в месяц, я попросил 13. На этом все закончилось"

Летом 2025-го «Локомотив» продал Тикнизяна в «Црвену Звезду».
«Вариант с “Зенитом” был близок скорее для “Локомотива”, чем для меня. На меня “Зенит” вышел на зимних сборах [в 2024 году]. На тот момент “Локомотив” шел на 3-й строчке и имел небольшое отставание от первого места. Тогда в телефонном диалоге с [агентом Клюевым] Сашей мы пришли к тому, что “Зенит” — это показатель того, что ты движешься в правильном направлении. Но нам надо было сфокусироваться на Европе и через полгода попытаться уехать за границу.
«Зенит» предложил очень хорошие условия личного контракта. На тот момент я думал, что могу прийти в «Локомотив» и сказать, что я отказываюсь, но, пожалуйста, чтобы я понимал, что мою преданность, старания и веру оценили в клубе, я могу попросить о прибавке в виде 5−10% от зарплаты? (5,5 млн рублей плюс 5−10% — 5,7−6 млн рублей — Прим. Нобеля Арустамяна). Тот контракт с «Зенитом» меня не соблазнял.
Мне сказали: нет предложения — нет повышения. Естественно, это задело меня за мужское.
Тогда я вступил в переговоры с «Зенитом». Они дошли до определенного этапа, но на этом все и закончилось. Потому что мы не договорились по условиям личного контракта. И я скажу честно: хоть «Зенит» и огромный клуб, я всегда смотрел в другом направлении.
Просил ли я 2 млн евро? Я таких вещей не стесняюсь. Озвучить цифры — почему бы и нет? «Зенит» предлагал мне 11,5 млн [рублей в месяц], я попросил 13. Я ждал реакции от «Зенита» — вступят ли они в переговоры, будут ли пытаться найти компромисс. Но когда они поставили четкие конкретные условия — так или никак, я сказал «никак». На этом все закончилось. Здесь дело не в деньгах. Если бы я хотел денег, то согласился бы на это предложение. Оно было в 2,5 раза больше, чем в «Локомотиве». Мне важно было понимать, будут ли на меня рассчитывать на футбольном поле или берут дырку затыкать", — сказал Тикнизян в интервью Нобелю Арустамяну.