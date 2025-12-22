Тикнизян: «Зенит» предлагал мне 11,5 млн рублей в месяц, я попросил 13. На этом все закончилось"

Просил ли я 2 млн евро? Я таких вещей не стесняюсь. Озвучить цифры — почему бы и нет? «Зенит» предлагал мне 11,5 млн [рублей в месяц], я попросил 13. Я ждал реакции от «Зенита» — вступят ли они в переговоры, будут ли пытаться найти компромисс. Но когда они поставили четкие конкретные условия — так или никак, я сказал «никак». На этом все закончилось. Здесь дело не в деньгах. Если бы я хотел денег, то согласился бы на это предложение. Оно было в 2,5 раза больше, чем в «Локомотиве». Мне важно было понимать, будут ли на меня рассчитывать на футбольном поле или берут дырку затыкать", — сказал Тикнизян в интервью Нобелю Арустамяну.