Почти половина россиян не интересуется спортом, показал опрос

И все же есть два вида спорта, которыми молодые россияне интересуются больше, чем зрелые респонденты, — это футбол и баскетбол. Футболом болеет каждый третий россиянин до 35 лет (34%) и каждый пятый в возрасте от 35 лет (20%). И у баскетбола среди молодежи также больше поклонников (7%), чем среди тех, кто старше (4−5%).