Почти половина россиян не интересуется спортом, показал опрос

РИА Новости: почти половина россиян не интересуется профессиональным спортом.

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Почти половина россиян не интересуется профессиональным спортом: не читает новостей, не смотрит матчи и не обсуждает их результат с друзьями, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

«Явными лидерами зрительских предпочтений россиян являются футбольные матчи: за ним следит 26% опрошенных. Далее с заметным отрывом следуют хоккей (15%), боевые искусства (14%), лыжный спорт и фигурное катание (по 12%). Интерес к другим видам спорта, таким как плавание, гимнастика, волейбол или тяжелая атлетика, колеблется в пределах 6−9%. В частности, баскетбол увлекает 6% опрошенных. 43% россиян не интересуются спортом», — показало исследование.

Участников исследования попросили ответить на вопрос, какими видами спорта они интересуются: читают ли новости, смотрят ли соревнования, обсуждают ли их с друзьями. В нем приняли участие 1 600 респондентов.

Что касается гендерных предпочтений, мужчины демонстрируют значительно более высокий интерес к футболу (42% против 13% у женщин), хоккею (19 и 10%), боевым искусствам (18 и 10%) и силовым видам спорта (13 и 2%).

В свою очередь, женщины чаще мужчин следят за фигурным катанием (19% против 2%) и гимнастикой (11% против 4%).

При этом доля не интересующихся спортом среди женщин составляет 50%, что на 15 процентных пунктов выше, чем среди мужчин, доля которых составляет 35%.

Молодежь до 35 лет, выяснили исследователи, демонстрирует более низкую заинтересованность состязаниями — 63% не следят за соревнованиями, не читают спортивные новости.

И все же есть два вида спорта, которыми молодые россияне интересуются больше, чем зрелые респонденты, — это футбол и баскетбол. Футболом болеет каждый третий россиянин до 35 лет (34%) и каждый пятый в возрасте от 35 лет (20%). И у баскетбола среди молодежи также больше поклонников (7%), чем среди тех, кто старше (4−5%).