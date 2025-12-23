Тикнизян рассказал, как его обвиняли в попытке свергнуть Галактионова

Через две недели игра с ЦСКА, мы вели по ходу встречи 3:1. За 15 минут до конца матча меня и Дзюбу выпустили на поле, после этого счет стал 3:3. Мы с ним вдвоем вышли в атаку, и, к сожалению, так получилось, что пропустили два мяча. Ни он, ни я не были к этому причастны… После этого матча мы остались с ним крайними вдвоем. Считаю, что с того момента ситуация надломилась, все пошло вниз по накатанной.