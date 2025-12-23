Талалаев рассказал, как нашли Хиля и удивляются ли его результативности

— Перед чемпионатом или после пары первых туров я давал интервью, в котором говорил, что буду доволен, если мои футболисты попадут в список 33 лучших или если кто-то из них станет лучшим бомбардиром. Думаю, что этим я тогда уже ответил на ваш вопрос. Доволен тем, как прогрессируют наши игроки. И когда он, приехав, весной в Первой лиге забил и отдал по три — я сказал, что мы постепенно адаптируем этого форварда к Премьер-лиге, где будет другой футбол. В последних четырех турах в Первой лиге «Балтика» не забивала, и было очень много упреков в адрес футболистов и тренерского штаба. Но сейчас, думаю, многие поняли, что те слова, которые я тогда говорил по поводу экспериментов для Премьер-лиги, были делами, а не просто словами.