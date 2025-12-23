Талалаев: «От чтения игрокам Шекспира ушел. Сейчас изучаю Канта, чтобы не ошибаться в цитатах нашего знаменитого земляка»

— Мне не приходится ничего придумывать, их диктует сама жизнь. Это не работает так, что ты заготовил десять речей на разные случаи и меняешь их в зависимости от обстоятельств. Сценарий не таков, ты смотришь по тому, что именно сейчас нужно команде. Иногда не я, а кто-то из капитанов, которых у нас трое — Мендель, Андраде и Филин, встает и говорит.