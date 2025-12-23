Ричмонд
Талалаев: «От чтения игрокам Шекспира ушел. Сейчас изучаю Канта, чтобы не ошибаться в цитатах нашего знаменитого земляка»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своих необычных установках на игры.

Источник: Спорт-Экспресс

— Максим Петров говорил, что в своих мотивационных речах перед матчами вы никогда не повторяетесь. Как и когда их придумываете?

— Мне не приходится ничего придумывать, их диктует сама жизнь. Это не работает так, что ты заготовил десять речей на разные случаи и меняешь их в зависимости от обстоятельств. Сценарий не таков, ты смотришь по тому, что именно сейчас нужно команде. Иногда не я, а кто-то из капитанов, которых у нас трое — Мендель, Андраде и Филин, встает и говорит.

А один раз перед кубковым матчем попросили что-то сказать Беликова. Это было неожиданно и интересно, как он справится с шоковой терапией. Ты смотришь, как молодой футболист поведет себя — покажет свой настрой или рухнет до речи и забудет слова, а такие случаи в моей практике тоже были. Но если преодолеет себя, то психологически поднимется на новую ступень и на поле. Способы есть очень разные, хотя от чтения Шекспира я ушел.

— Так-так.

— Как-то рассказывал, что перед матчем юношеских сборных России и Исландии, который мы уступили 5:6, а по ходу встречи было 0:6, декламировал игрокам: «Быть или не быть?» Сейчас, после завершения этой части сезона, читаю нашего калининградского земляка Канта — хотя бы чтобы быть точным в цитатах. А то выдаю что-то по памяти, и вдруг оказывается, что это какая-то объединенная мысль Канта и китайского «Пути воина», а то и японского произведения на ту же тему, написанного парой веков раньше.

— Да, и как же справился с задачей выступить перед командой Беликов?

— Вы все можете увидеть по его игре в последнее время.

«Балтика» в 18 турах набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

