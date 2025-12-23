Гендиректор «Ростова»: «Никакой распродажи не планируется — это 100%»

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Ростов» собирается расстаться с большим количеством футболистов и ищет им менее дорогую замену. Кроме того, по его данным, клуб из Ростова-на-Дону может не доиграть сезон из‑за долгов.
«Таких, как Ваня Карпов, много, и откуда он владеет информацией по клубу, мне непонятно. Никакой распродажи не планируется — это 100%. Откуда взята информация, мне тоже неясно. О каких‑то долгах, о которых идет речь, мне непонятно, из какого они воздуха взяты. Глупости», — приводит слова Гончаров «Матч ТВ».
«Ростов» после 18 туров занимает 11‑е место в таблице РПЛ, набрав 21 очко.