Гендиректор «Ростова»: «Никакой распродажи не планируется — это 100%»

«Таких, как Ваня Карпов, много, и откуда он владеет информацией по клубу, мне непонятно. Никакой распродажи не планируется — это 100%. Откуда взята информация, мне тоже неясно. О каких‑то долгах, о которых идет речь, мне непонятно, из какого они воздуха взяты. Глупости», — приводит слова Гончаров «Матч ТВ».