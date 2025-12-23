Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2

Гендиректор «Ростова»: «Никакой распродажи не планируется — это 100%»

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров опроверг сообщения, что клуб планирует продавать игроков из‑за сложной финансовой ситуации и заявил, что не понимает, откуда взялась информация про долги.

Источник: ФК "Ростов"

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Ростов» собирается расстаться с большим количеством футболистов и ищет им менее дорогую замену. Кроме того, по его данным, клуб из Ростова-на-Дону может не доиграть сезон из‑за долгов.

«Таких, как Ваня Карпов, много, и откуда он владеет информацией по клубу, мне непонятно. Никакой распродажи не планируется — это 100%. Откуда взята информация, мне тоже неясно. О каких‑то долгах, о которых идет речь, мне непонятно, из какого они воздуха взяты. Глупости», — приводит слова Гончаров «Матч ТВ».

«Ростов» после 18 туров занимает 11‑е место в таблице РПЛ, набрав 21 очко.