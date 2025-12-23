«Динамо» назначило Ролана Гусева главным тренером до конца сезона

Ролан Гусев назначен главным тренером «Динамо» до конца сезона, сообщила пресс-служба московского клуба.
Из «Динамо» 17 ноября ушел главный тренер Валерий Карпин, и. о. с тех пор был 48-летний Гусев.
«Динамо» набрало 21 очко и ушло на зимний перерыв на десятом место в турнирной таблице РПЛ.
Гусев — воспитанник «Динамо», заслуженный мастер спорта России и обладатель Кубка УЕФА. В начале тренерской карьеры он работал с молодежной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодежную футбольную лигу, а также в академии армейцев и юношеских сборных России.
В тренерском штабе «Динамо» Гусев работал с лета 2023 года. Ранее он также исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.
