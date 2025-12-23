Ричмонд
Талалаев: «Почти после каждого матча извиняюсь перед судьями»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с арбитрами в РПЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

— Мурад Мусаев рассказывал мне, что однажды в матче «Краснодара» с «Зенитом» едва не накинулся на Магомеда Оздоева, думая, что он симулирует. Но после игры увидел повтор момента и понял, что это футболисту «быков» надо было показывать красную. А у вас были моменты, когда потом понимали, что неадекватно отреагировали на какое-то судейское решение?

— Адекватность своей реакции по ходу встречи я часто ставлю под сомнение. Но по поводу того, что увидел что-то не так, — на сто процентов больше доверяю своим глазам, чем суждениям кого-то другого. За 40 с лишним лет футбольной практики у меня было четыре-пять игровых моментов, когда смотрел повторы и удивлялся, не мог поверить своим глазам, поскольку они не диаметрально противоположно, но хотя бы наполовину смотрелись не так, как я увидел их первым взглядом. Но это, повторяю, редчайшие исключения.

— Часто ли после матча или позже извиняетесь перед судьями?

— Да. Практически после каждой игры приношу извинения, если чем-то мешал арбитрам. Поскольку знаю, что воздействие тренера мешает концентрироваться на моменте. Более того, я очень сильно уменьшил свое общение с арбитрами и попытки повлиять на них. Как правило, это идет только после ряда ошибок. И вообще за каждым моим удалением или предупреждением от арбитра стоят судейские ошибки. Уверен в этом и готов отвечать за это.

— Ваш сын, тоже уже один раз дисквалифицированный за четыре желтые карточки, оттянул у вас определенное количество наказаний?

— Безусловно. И Андрей Андреевич, и старший тренер Юрий Нагайцев, а если речь о контрольных встречах на сборах, то и Сергей Рыжиков, в ходе управления матчами берут на себя большую долю противостояния с тренерскими штабами соперников и коррекцию ошибок судей.

