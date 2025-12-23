Талалаев: «Почти после каждого матча извиняюсь перед судьями»

— Адекватность своей реакции по ходу встречи я часто ставлю под сомнение. Но по поводу того, что увидел что-то не так, — на сто процентов больше доверяю своим глазам, чем суждениям кого-то другого. За 40 с лишним лет футбольной практики у меня было четыре-пять игровых моментов, когда смотрел повторы и удивлялся, не мог поверить своим глазам, поскольку они не диаметрально противоположно, но хотя бы наполовину смотрелись не так, как я увидел их первым взглядом. Но это, повторяю, редчайшие исключения.