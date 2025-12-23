Талалаев назвал самых ценных футболистов РПЛ

— В эфире подкаста «Это футбол, брат!» вы назвали MVP Премьер-лиги Эдуарда Сперцяна. А тройку можете назвать и объяснить?
— Сперцян, Батраков и Бориско. По зависимости набора очков от одной конкретной личности эти люди определяют успех своих клубов. Для меня эффективность всегда стоит выше внешнего эффекта.
Эдуард Сперцян провел в этом сезоне за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 13 голевых передач.
Алексей Батраков провел за «Локомотив» 23 матча, забил 15 мячей и сделал 6 голевых передач.
Вратарь Максим Бориско сыграл за «Балтику» 18 матчей и пропустил 7 голов.
Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.Читать дальше