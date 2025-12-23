Ричмонд
Талалаев назвал самых ценных футболистов РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал свою тройку самых ценных на данный момент игроков РПЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

— В эфире подкаста «Это футбол, брат!» вы назвали MVP Премьер-лиги Эдуарда Сперцяна. А тройку можете назвать и объяснить?

— Сперцян, Батраков и Бориско. По зависимости набора очков от одной конкретной личности эти люди определяют успех своих клубов. Для меня эффективность всегда стоит выше внешнего эффекта.

Эдуард Сперцян провел в этом сезоне за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 13 голевых передач.

Алексей Батраков провел за «Локомотив» 23 матча, забил 15 мячей и сделал 6 голевых передач.

Вратарь Максим Бориско сыграл за «Балтику» 18 матчей и пропустил 7 голов.

