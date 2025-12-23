Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2

«Мы вежливо отказались». Агент Лички рассказал о предложениях из РПЛ

Анатолий Николаев, агент бывшего главного тренера «Динамо» Марцела Лички, рассказал, какие предложения от клубов РПЛ поступили специалисту.

Источник: Sport24

«Марцелу поступали предложения от нескольких клубов из второй восьмерки РПЛ, но вместе с ним мы вежливо отказались от работы в этих командах. Еще есть предложение от молодой команды чешской премьер-лиги. Личка взял время на рассмотрение этого предложения и принятия окончательного решения», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Марцел Личка работал в России в «Оренбурге» и «Динамо». С бело-голубыми в сезоне 203/24 он занял третье место в РПЛ. С июля по октябрь 2025 года 48-летний чешский специалист руководил турецким «Фатих Карагюмрюк».