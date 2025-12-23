«Мы вежливо отказались». Агент Лички рассказал о предложениях из РПЛ

«Марцелу поступали предложения от нескольких клубов из второй восьмерки РПЛ, но вместе с ним мы вежливо отказались от работы в этих командах. Еще есть предложение от молодой команды чешской премьер-лиги. Личка взял время на рассмотрение этого предложения и принятия окончательного решения», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.