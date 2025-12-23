«Свой человек, проверенный. Надо дать шанс». Степашин объяснил назначение Гусева главным тренером «Динамо»

«Только что до конца сезона главным тренером “Динамо” мы назначили Ролана Гусева. Задача, но он и сам ее озвучил недавно, — взятие Кубка. И, конечно нужно подниматься выше и выше в чемпионате. Шансы для этого есть. Ролана я знаю с 18 лет. Воспитанник “Динамо”, играл при Газзаеве очень здорово, потом в ЦСКА, за сборную страны, брал Кубок УЕФА. Вы знаете, он у нас в прошлом году уже примерялся к посту главного тренера. И в этом году четыре матча провел, они были разными, но со “Спартаком”, кстати, был неплохой. Поэтому мы рассчитываем, что наш воспитанник сумеет вместе с нами сделать все, чтобы “Динамо” выполнило те задачи, о которых я говорю.



Но самое главное — это повышение качества игры. Недавно рассматривали вопросы укрепления состава. Есть ряд предложений, но пока еще говорить рано. Просто нужно укреплять и защиту, и нападение, и опорную зону, совершенно очевидно. Ролан тоже об этом знает. Я рассчитываю, что и Валерий Георгиевич Газзаев, который воспитал и сделал Ролана, как футболиста, тоже будет ему помогать. У меня с ним такая договоренность есть.



Почему остановились на Гусеве? Карпин ушел. Все остальные, что называется, заняты. Это свой человек, проверенный. Он при Карпине был старшим помощником, по сути дела, знает команду, знает футбол. Наш воспитанник достаточно молодой, надо дать шанс. Мы же везде говорим о том, что дайте шанс отечественным футболистам и отечественным тренерам. Вот мы и даем. Я хочу еще один пример привести. Когда Юрий Павлович Семин вернулся в “Локомотив”, то взял с ним Кубок страны, а в первенстве страны заняли только седьмое место. А на следующий год Юрий Павлович “сделал Локомотив” и чемпионом страны. Хороший пример.



Как Гусев воспринял назначение? Он хотел. Хотя, вы помните, когда я сказал, что надо выиграть все четыре матча, тогда сто процентов будет главным тренером, он понимал, что не все получилось, особенно в Грозном. Но шансы на титул есть. У нас осталось три-четыре матча, и мы можем взять Кубок. Я рассчитываю, что кубок — это одна из главных задач, которая сегодня стоит перед “Динамо”. Перед советом директоров и перед руководством клуба, в том числе», — приводит слова Степашина «КП Спорт».