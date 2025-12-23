Ричмонд
Талалаев: «Я принес Батракову извинения, но и упрекнул его. Мы нашли компромисс»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о разговоре с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым, признанным в результате опроса «СЭ» лучшим футболистом России 2025 года.

Источник: Спорт-Экспресс

— Читал, что перед матчем Россия — Иордания, выступая в роли эксперта, вы поговорили с Батраковым, обсудили нелицеприятные слова, которые говорили о нем после матчей «Балтики» с «Локомотивом», и поняли друг друга. Так было?

— Да, я принес извинения за свое не совсем правильное поведение. Но при этом упрекнул его в том, что он позволил себе лишнего (несколько достаточно грубых подкатов, в особенности в кубковом матче. — Прим. И. Р.).

— Он согласился?

— Мы нашли компромисс, поняли друг друга. Скажу еще, что там и представители «Балтики», и представители «Локомотива» должны были вести себя по-другому. Если рассматривать поведение нашего тренерского штаба, то мы не допускаем присутствия в нашей тренерской зоне никого из посторонних. Если люди претендуют на такое, то должны за это отвечать. Будучи хорошим футболистом, хорошим генеральным директором, хорошим тренером, ты не можешь расширять границы своего поведения. Очень хорошо это понимаю, но… не всегда с этим справляюсь.

Батраков был признан лучшим футболистом России-2025 по итогам голосования «СЭ». Хавбек получил 243 балла, опередив на 90 баллов ставшего вторым полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

В 2025 году Батраков забил 21 гол и сделал 11 результативных передач в 46 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

