Талалаев: «Я принес Батракову извинения, но и упрекнул его. Мы нашли компромисс»

— Мы нашли компромисс, поняли друг друга. Скажу еще, что там и представители «Балтики», и представители «Локомотива» должны были вести себя по-другому. Если рассматривать поведение нашего тренерского штаба, то мы не допускаем присутствия в нашей тренерской зоне никого из посторонних. Если люди претендуют на такое, то должны за это отвечать. Будучи хорошим футболистом, хорошим генеральным директором, хорошим тренером, ты не можешь расширять границы своего поведения. Очень хорошо это понимаю, но… не всегда с этим справляюсь.