Агент полузащитника «Динамо» Макарова сообщил о диалоге с другими клубами по возможному трансферу игрока

Ранее 27-летний игрок заявил «СЭ», что покинет «Динамо», если в клубе продолжит работу Ролан Гусев.
С ноября Гусев исполнял обязанности главного тренера бело-голубых после ухода Валерия Карпина. 23 декабря «Динамо» объявило о назначении 48-летнего специалиста главным тренером до конца сезона-2025/26.
«У Дениса действующий контракт минимум до лета. Но за полгода до окончания договора у нас есть возможность общаться с другими клубами, что мы и делаем. Диалог по возможному переходу есть. На зимние сборы Денис поедет с “Динамо”, а потом время покажет. Если будет достойный и конкретный вариант, будет общаться с “Динамо” о трансфере. Если они сами не сделают предложение — у клуба первоочередное право», — приводит Sport24 слова Бабыря.
Макаров играет за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 12 матчах за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.