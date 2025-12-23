Агент полузащитника «Динамо» Макарова сообщил о диалоге с другими клубами по возможному трансферу игрока

«У Дениса действующий контракт минимум до лета. Но за полгода до окончания договора у нас есть возможность общаться с другими клубами, что мы и делаем. Диалог по возможному переходу есть. На зимние сборы Денис поедет с “Динамо”, а потом время покажет. Если будет достойный и конкретный вариант, будет общаться с “Динамо” о трансфере. Если они сами не сделают предложение — у клуба первоочередное право», — приводит Sport24 слова Бабыря.