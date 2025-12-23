Аршавин о Карпине: «Для меня он лучший тренер России»

Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо» 17 ноября, не проработав и половины сезона.
— Ты знал, что Карпин провалится так сильно?
— Нет, конечно. Для меня он самый лучший тренер России, которого мы с Губерниевым советовали поставить вместо Черчесова. Мне из русских тренеров он больше всего симпатичен.
Мне нравится Карпин, потому что когда он пришел в «Ростов», он играл в пять защитников, в защитный футбол, потом стал выстраивать агрессивный футбол. Мне нравится, как он общается с прессой, как объясняет свои поступки. То есть это футбольный человек.
Я знаю многих молодых футболистов, которые о нем отзываются, они реально хотят за него играть, им нравится тренерский процесс. Я вижу ребят, которых «Зенит» туда отдает, они превращаются в футболистов.
Карпин заслужил перейти из «Ростова» в более статусный клуб, но не получилось.