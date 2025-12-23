Налоговая служба заблокировала 11 счетов «Ростова»

22 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что «Ростов» может недоиграть сезон из-за долга 5 миллиардов рублей. По его информации, руководство клуба не оплатило зимние сборы команды, а с сентября/октября имеются долги по зарплате игрокам.