В РФС подтвердили, что на «Балтику» наложен трансферный запрет

Ранее о том, что калининградскому клубу запретили регистрировать новых футболистов, сообщил Sport Baza.
«Запрет на регистрацию новых игроков был наложен на “Балтику” еще 13 ноября. Это обеспечительная мера, выданная за нарушение, выявленное при финансовом контроле, а именно — задолженность. Как только клуб эту задолженность погашает и у него есть соответствующие свидетельства, он пишет заявку на снятие данной санкции. Эксперт по финансовым вопросам рассматривает документы и вносит предложение о снятии запрета», — сообщил Дьяков корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу.