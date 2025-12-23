Ричмонд
В РФС подтвердили, что на «Балтику» наложен трансферный запрет

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков подтвердил информацию о трансферном запрете для «Балтики».

Источник: РИА "Новости"

Ранее о том, что калининградскому клубу запретили регистрировать новых футболистов, сообщил Sport Baza.

«Запрет на регистрацию новых игроков был наложен на “Балтику” еще 13 ноября. Это обеспечительная мера, выданная за нарушение, выявленное при финансовом контроле, а именно — задолженность. Как только клуб эту задолженность погашает и у него есть соответствующие свидетельства, он пишет заявку на снятие данной санкции. Эксперт по финансовым вопросам рассматривает документы и вносит предложение о снятии запрета», — сообщил Дьяков корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу.