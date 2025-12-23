Ричмонд
В «Ростове» назвали сумму долгов клуба: «Мы двигаемся в нужном направлении»

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков подтвердил информацию о трансферном запрете для «Балтики».

Ранее сообщалось, что долг «Ростова» составляет от 4 до 5 миллиардов рублей, затем появилась информация, что клубу заблокировали счета в 11 банках из-за долга в 154 млн рублей.

— Нет таких долгов. Их просто в нашей природе не существует и никогда в финансово-хозяйственной деятельности не было.

— Судя по отчетности РФС, долг «Ростова» год назад был 1,5 млрд рублей.

— Сейчас так и есть. Задолженность крутится вокруг этой цифры. Причем сейчас речь идет о том, что принята дорожная карта по реструктуризации долгов. Каким образом — пока не могу говорить. Но в ближайшие три месяца все это документально будет подтверждено, процедура завершится. В результате задолженность резко снизится.

— Получается, у клуба глобальных проблем нет?

— Все хорошо. Очень много работы проделано, мы двигаемся в нужном направлении. Более того, я разговаривал с представителями Российского футбольного союза, еще раз подтвердив все наши намерения. Рассказал о дорожной карте, которая у нас есть. Так что мы двигаемся в правильном направлении, чтобы получить лицензию весной будущего года, — приводит слова Гончарова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Ростов» находится на 11 строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко.