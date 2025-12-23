В «Ростове» назвали сумму долгов клуба: «Мы двигаемся в нужном направлении»

— Все хорошо. Очень много работы проделано, мы двигаемся в нужном направлении. Более того, я разговаривал с представителями Российского футбольного союза, еще раз подтвердив все наши намерения. Рассказал о дорожной карте, которая у нас есть. Так что мы двигаемся в правильном направлении, чтобы получить лицензию весной будущего года, — приводит слова Гончарова «РБ Спорт».