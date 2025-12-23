Ролан Гусев: «Для меня большая честь — возглавить родной клуб, где я когда-то делал первые шаги в футболе»

«Для меня большая честь — возглавить родной клуб, где я когда-то делал первые шаги в футболе.



Понимаю всю ответственность и ожидания наших болельщиков и руководства. “Динамо” — великий клуб, который всегда должен бороться за самые высокие места. Зимой будем усердно работать, чтобы как следует подготовиться ко второй части сезона.



Хотел бы отдельно поздравить наших болельщиков с наступающими праздниками и пожелать им встретить Новый год с самыми близкими людьми. А мы, в свою очередь, сделаем все от нас зависящее, чтобы в новом году радовать их как можно чаще», — приводит слова Гусева пресс-служба «Динамо».