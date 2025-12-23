Ричмонд
Ролан Гусев: «Для меня большая честь — возглавить родной клуб, где я когда-то делал первые шаги в футболе»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев обратился к болельщикам. Сегодня клуб официально объявил о его назначении до конца сезона-2025/26.

Источник: Sport24

Гусев исполнял обязанности главного тренера в прошлом сезоне после увольнения Марцела Лички, и в этом после ухода Валерия Карпина.

«Для меня большая честь — возглавить родной клуб, где я когда-то делал первые шаги в футболе.

Понимаю всю ответственность и ожидания наших болельщиков и руководства. “Динамо” — великий клуб, который всегда должен бороться за самые высокие места. Зимой будем усердно работать, чтобы как следует подготовиться ко второй части сезона.

Хотел бы отдельно поздравить наших болельщиков с наступающими праздниками и пожелать им встретить Новый год с самыми близкими людьми. А мы, в свою очередь, сделаем все от нас зависящее, чтобы в новом году радовать их как можно чаще», — приводит слова Гусева пресс-служба «Динамо».

48-летний специалист работает в тренерском штабе «Динамо» с лета 2023 года. Также он начинал в бело-голубой команде свою профессиональную игровую карьеру. На его счету 161 матч, 28 забитых мячей и 28 голевых передач.

После 18 туров текущего сезона РПЛ «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко.

