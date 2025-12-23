Магомед Адиев сделал заявление о возвращении к работе в Казахстане

— Ты не знаешь, куда тебя приведет Всевышний. Поэтому я никогда не говорю «нет». Ты вроде бы сегодня подписал контракт на три года, но это абсолютно ничего не говорит. За тебя говорят твои ближайшие матчи. Есть победы? Работаешь дальше. Нет побед? На твое место приходит другой тренер. Поэтому здесь никогда нельзя говорить, что вот этого не случится. Почему бы и нет?