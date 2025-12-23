Агент Щетинина и Кучаева: «В “Ростове” все в порядке. Глобальных задержек нет»

«В “Ростове” все в порядке. Первый раз слышу о том, что там написано. Глобальных задержек по зарплате нет», — сказал Клюев «СЭ».
22 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что «Ростов» может недоиграть сезон из-за долга в 5 миллиардов рублей. По его информации, руководство клуба не оплатило зимние сборы команды, а с сентября/октября имеются долги по зарплате игрокам.
Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров позднее заявил, что общая задолженность клуба на данный момент — примерно 1,5 миллиарда рублей. При этом она в ближайшие три месяца значительно уменьшится за счет реструктуризации долга.
«Ростов» набрал 21 очко после 18 туров и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.