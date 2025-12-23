Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Сперцяна признали лучшим футболистом «Краснодара»

Сперцян стал лучшим футболистом «Краснодара» в первой части сезона.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим игроком команды по итогам первой части сезона-2025/26, сообщается на сайте футбольного клуба.

В опросе участвовал 1351 человек. Сперцян набрал 43,67% голосов. По итогам первой части сезона полузащитник с 12 передачами лидирует в списке лучших ассистентов Российской премьер-лиги (РПЛ). За 18 матчей чемпионата Сперцян забил 8 мячей, разделив вместе с Джоном Кордобой первое место в топе бомбардиров «Краснодара» в текущем сезоне. Капитан команды также отметился голом в матче пути РПЛ Кубка России против московского «Динамо».

Второе место с 21,76% голосов занял Кордоба. В активе нападающего 12 голов и 7 передач за «Краснодар» в различных соревнованиях в текущем сезоне. Третьим стал голкипер Станислав Агкацев. Вратарь сыграл 20 матчей в первой половине сезона, в девяти из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

«Краснодар» с 40 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. Команда также продолжает выступление в пути РПЛ Кубка России, где в полуфинале встретится с московским ЦСКА.

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше