Сперцяна признали лучшим футболистом «Краснодара»

В опросе участвовал 1351 человек. Сперцян набрал 43,67% голосов. По итогам первой части сезона полузащитник с 12 передачами лидирует в списке лучших ассистентов Российской премьер-лиги (РПЛ). За 18 матчей чемпионата Сперцян забил 8 мячей, разделив вместе с Джоном Кордобой первое место в топе бомбардиров «Краснодара» в текущем сезоне. Капитан команды также отметился голом в матче пути РПЛ Кубка России против московского «Динамо».