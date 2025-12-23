«Динамо» пошло на риск. У Гусева шанс всей жизни

Неожиданностью объявление не стало. Еще в прошлый понедельник «СЭ» писал, что у бело-голубых две основные кандидатуры (кроме Гусева еще Станислав Черчесов), из которых и будет сделан выбор. Правда, по нашим данным, на заседании совета директоров 15 декабря решили дать еще неделю спортивному директору Желько Бувачу на поиск альтернативы, но это изначально был вариант в расчете на какое-то чудо. Если Фрэнсис Кахигао в «Спартаке» не может предложить достойного кандидата уже три месяца, то дополнительные семь дней для Бувача имели низкие шансы на успех. Тем более что у боснийца не такие уж обширные связи на рынке, он до России работал помощником Юргена Клоппа, имеет шикарную экспертизу, но никогда не был сильным переговорщиком и вообще коммуникатором. А знакомый ему немецкий тренерский рынок сейчас для РПЛ по политическим причинам фактически закрыт. Вот и попытка заманить Нури Шахина, который играл у Бувача в Дортмунде, провалилась. Желько в итоге серьезной альтернативы за отведенное время не предложил.