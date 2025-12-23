«Динамо» пошло на риск. У Гусева шанс всей жизни

«Динамо» все-таки опередило своего принципиального соперника — «Спартак» — и первым объявило, кто будет тренировать команду в весенней части сезона. Это Ролан Гусев, который после ухода Валерия Карпина завершал первую часть чемпионата в должности исполняющего обязанности.
Неожиданностью объявление не стало. Еще в прошлый понедельник «СЭ» писал, что у бело-голубых две основные кандидатуры (кроме Гусева еще Станислав Черчесов), из которых и будет сделан выбор. Правда, по нашим данным, на заседании совета директоров 15 декабря решили дать еще неделю спортивному директору Желько Бувачу на поиск альтернативы, но это изначально был вариант в расчете на какое-то чудо. Если Фрэнсис Кахигао в «Спартаке» не может предложить достойного кандидата уже три месяца, то дополнительные семь дней для Бувача имели низкие шансы на успех. Тем более что у боснийца не такие уж обширные связи на рынке, он до России работал помощником Юргена Клоппа, имеет шикарную экспертизу, но никогда не был сильным переговорщиком и вообще коммуникатором. А знакомый ему немецкий тренерский рынок сейчас для РПЛ по политическим причинам фактически закрыт. Вот и попытка заманить Нури Шахина, который играл у Бувача в Дортмунде, провалилась. Желько в итоге серьезной альтернативы за отведенное время не предложил.
Что касается Черчесова, то у него действующий контракт с «Ахматом». Амбициозный клуб с серьезными руководителями, которые, конечно, не горели желанием расставаться с недавно назначенным тренером. В теории можно было бы провести переговоры на высшем уровне, но для этого требовалось, чтобы все руководство и члены совета директоров «Динамо» в едином порыве проголосовали за Черчесова. Такого однозначного одобрения не случилось, так что было решено продолжить работу с Роланом Гусевым, заканчивавшим с командой 2025 год.
О выборе рассказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «КП»:
«Карпин ушел. Все остальные, что называется, заняты. Это свой человек, проверенный. Он при Карпине был старшим помощником, по сути дела, знает команду, знает футбол. Наш воспитанник достаточно молодой, надо дать шанс. Мы же везде говорим о том, что дайте шанс отечественным футболистам и отечественным тренерам. Вот мы и даем».
Для Ролана Александровича это действительно шанс всей жизни. В 48 лет он получил возможность проявить себя в московском топ-клубе. Причем в относительно комфортных условиях. Впереди зимние сборы, за которые можно привить команде желаемый футбол. Есть сильный состав, а возможности футболистов Гусеву отлично известны. Нет завышенных ожиданий. Да, в Кубке стоит задача победы, но в чемпионате никто не требует чудес, все понимают, что надежд на медали фактически уже нет. Сотворит чудо — сразу ворвется в обойму топ-тренеров для РПЛ. Провалится — следующего шанса можно будет ждать еще долго. Есть ощущение, что какого-то промежуточного варианта не случится: за полгода Гусев или убедит, что сильный тренер, или нет.
Понятно, что клуб идет на риск, именно поэтому контракт рассчитан только до конца сезона. У Гусева нет опыта самостоятельной работы на высшем уровне. Нет сформированного и проверенного штаба. А команда на десятом месте не от хорошей жизни, в ней многое надо развернуть, чтобы рвануть вверх. Не стоит недооценивать и угрозы: до зоны стыков всего шесть очков, расслабляться точно нельзя.
Но ставки сделаны. У Гусева пять месяцев, чтобы убедить руководителей, что с ним можно строить долгосрочные планы.