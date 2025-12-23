Радимов о «Спартаке»: «Вы четыре года из истории клуба выкинули просто своим управлением»

«Мы знаем, что спартаковцы могут хорошо играть. Но разобраться с составом Станкович так и не смог. И очень сложно понять — у тебя есть состав, ты прибавил в прошлом году, была великолепная осень. Но вдруг он начал шарахаться. И эта проблема “Спартака” — от хорошего они стали искать лучшего. И какой-то бред получился: купили игроков на такую сумму, но цельного футбола так и не показывали. Просто катастрофа получилась. Но руководство, спортивный директор должны это переводить в нормальное русло, потому что так нельзя — выдать хороший отрезок, а потом все сломать. Ну и, имея двоих таких игроков, как Барко и Жедсон, “Спартак” должен показывать более яркую игру. Такой связки нет ни у одной другой команды, и с такими футболистами ты должен легко вскрывать обороны соперников ниже классом. А они еле-еле забивали по одному мячу. Так что организовать этого Станкович так и не смог, и вполне логично покинул команду.



И тут хочется еще раз вспомнить историю про то, что контракт с ним продлили после четвертого места в прошлом сезоне, после вылета из Кубка… Можно было просто не продлевать! До этого были эксперименты с Абаскалем — он в “Спартаке” явно делал первые шаги с громким клубом, дали заработать денег. Он в итоге начал над всеми издеваться, лепил непонятно что. Уволили. Потом привезли человека с именем, но с именем игроцким — и попадаете в ту же яму. То есть вы четыре года из истории “Спартака” выкинули просто своим управлением.



Есть ли у “Спартака” шанс спасти сезон? Ну как — спасти… “Спартаку” нужен системный человек, стабильность. А где она? Давным-давно понятно, что команде нужны крайние защитники — купили Самошникова, который только лечится. Приобретается Рябчук за 7 млн евро… Мне кажется, за эти деньги можно было сделать что-то лучшее. Так что исправить сезон — точно нет, а вот подойти к следующему с каким-то багажом можно», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».