Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Лещенко рад назначению Гусева главным тренером «Динамо»: «Убежден, что он прекрасно доиграет сезон»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Ролана Гусева главным тренером бело-голубых.

Источник: РИА "Новости"

«Я рад. Считаю, что это единственное верное решение. Убежден, что Гусев прекрасно доиграет этот сезон. Может быть, это даст основания продлить его еще. Хороший коллектив собран, дружно работает. Ролана в команде уважают», — сказал Лещенко «СЭ».

23 декабря «Динамо» утвердило Гусева главным тренером команды до конца сезона-2025/26. С ноября 2025 года 48-летний специалист исполнял обязанности главного тренера бело-голубых после ухода из клуба Валерия Карпина.

Гусев работает в «Динамо» с 2023 года. Он также был исполняющим обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

В 18 турах чемпионата России-2025/26 «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.

