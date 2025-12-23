Metaratings: «Спартаку» предложили кандидатуру немецкого тренера Торстена Финка

Отмечается, что приезд в России не является приоритетом для 58-летнего специалиста, но он готов рассмотреть выгодное предложение. По данным источника, в списке спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао есть несколько вариантов на пост главного тренера, все специалисты являются иностранцами.
11 ноября «Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича, который 22 декабря возглавил «Црвену Звезду». Исполняющим обязанности главного тренера после его ухода стал Вадим Романов.
Финк ранее работал в «Гамбурге», «Базеле», «Аустрии», «Грассхоппере» и «Генке», который он возглавлял в сезоне-2024/25.