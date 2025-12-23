Metaratings: «Спартаку» предложили кандидатуру немецкого тренера Торстена Финка

Отмечается, что приезд в России не является приоритетом для 58-летнего специалиста, но он готов рассмотреть выгодное предложение. По данным источника, в списке спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао есть несколько вариантов на пост главного тренера, все специалисты являются иностранцами.