Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Metaratings: «Спартаку» предложили кандидатуру немецкого тренера Торстена Финка

«Спартаку» предложили рассмотреть на должность главного тренера кандидатуру немца Торстена Финка, сообщает Metaratings.

Источник: AP 2024

Отмечается, что приезд в России не является приоритетом для 58-летнего специалиста, но он готов рассмотреть выгодное предложение. По данным источника, в списке спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао есть несколько вариантов на пост главного тренера, все специалисты являются иностранцами.

11 ноября «Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича, который 22 декабря возглавил «Црвену Звезду». Исполняющим обязанности главного тренера после его ухода стал Вадим Романов.

Финк ранее работал в «Гамбурге», «Базеле», «Аустрии», «Грассхоппере» и «Генке», который он возглавлял в сезоне-2024/25.