Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Экс-президент «Спартака» обозначил задачу команды на сезон

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что для команды сезон нельзя будет назвать провальным, если она выиграет Кубок России, передает «Чемпионат».

Источник: Кадр из трансляции

«Провальным год будет тогда, когда закончится чемпионат и Кубок России. В РПЛ вообще призрачные шансы даже на третье место, а Кубок ещё никто не отменял. Если “Спартак” выиграет Кубок России, нельзя будет сезон считать провальным», — сказал Червиченко.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.