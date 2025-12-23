Тикнизян рассказал о получении гражданства США

«Зачем мне этот паспорт? Потому что у каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США», — сказал Тикнизян в интервью на YouTube-канале Nobel.
26-летний Тикнизян пополнил состав сербского клуба летом 2025 года. Он провел 25 матчей, которых отметился двумя результативными передачами.
Контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2027/28.
«Црвена Звезда» набрала 45 очков после 20 матчей и занимает второе место в таблице чемпионата Сербии. В общем этапе Лиги Европы команда с 10 очками располагается на 17-й строчке.