Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Тикнизян рассказал о получении гражданства США

Армянский защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал, что получил паспорт гражданина США. Также у него есть гражданство Армении, России и Сербии.

Источник: РИА "Новости"

«Зачем мне этот паспорт? Потому что у каждого уважающего себя армянина должен быть паспорт США», — сказал Тикнизян в интервью на YouTube-канале Nobel.

26-летний Тикнизян пополнил состав сербского клуба летом 2025 года. Он провел 25 матчей, которых отметился двумя результативными передачами.

Контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2027/28.

«Црвена Звезда» набрала 45 очков после 20 матчей и занимает второе место в таблице чемпионата Сербии. В общем этапе Лиги Европы команда с 10 очками располагается на 17-й строчке.