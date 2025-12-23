Ричмонд
Спортивный юрист оценил финансовую ситуацию в «Ростове»: «Ситуация зависит от позиции региональных властей»

Спортивный юрист Сергей Алексеев оценил финансовую ситуацию в «Ростове».

Источник: ФК «Ростов»

Ранее гендиректор «Ростова» Игорь Гончаров заявил, что долг клуба составляет около 1,5 млрд рублей. 22 декабря Федеральная налоговая служба приостановила операции по 11 счетам футбольного клуба «Ростов» из-за неуплаты налогов, сборов, пеней или штрафов. По данным ФНС в августе у клуба числилась задолженность по пеням на сумму около 2,8 миллиона рублей.

«Этот вопрос рассматривается и решается РФС — это главная организация в этой сфере. Есть правила Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов, чтобы получать лицензию или отказ от ее получения. Основной критерий — финансовая стабильность, но есть еще принцип обеспечения целостности соревнований. Надо отметить, что приоритетное развитие футбола — это спорт номер один и для страны, и для региона. Ситуация в данном случае во многом зависит от позиции региональных властей. Поскольку официальных заявлений РФС или самого клуба не было, беспокойство по поводу судьбы команды на данный момент преждевременно. В условиях рыночной экономики объективно возникают кризисные ситуации в работе субъектов спорта, тем более футбольных клубов. На такие случаи существуют процедуры по восстановлению платежеспособности, предупреждению банкротства и другие официальные механизмы. Поэтому говорить о каких-то карательных санкционных мерах в отношении клуба сейчас преждевременно», — сказал Алексеев «Совспорту».