Спортивный юрист оценил финансовую ситуацию в «Ростове»: «Ситуация зависит от позиции региональных властей»

«Этот вопрос рассматривается и решается РФС — это главная организация в этой сфере. Есть правила Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов, чтобы получать лицензию или отказ от ее получения. Основной критерий — финансовая стабильность, но есть еще принцип обеспечения целостности соревнований. Надо отметить, что приоритетное развитие футбола — это спорт номер один и для страны, и для региона. Ситуация в данном случае во многом зависит от позиции региональных властей. Поскольку официальных заявлений РФС или самого клуба не было, беспокойство по поводу судьбы команды на данный момент преждевременно. В условиях рыночной экономики объективно возникают кризисные ситуации в работе субъектов спорта, тем более футбольных клубов. На такие случаи существуют процедуры по восстановлению платежеспособности, предупреждению банкротства и другие официальные механизмы. Поэтому говорить о каких-то карательных санкционных мерах в отношении клуба сейчас преждевременно», — сказал Алексеев «Совспорту».