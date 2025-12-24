Похоже, «Спартак» определился с тренером. На подходе Хуан Карседо из «Пафоса»

Главным тренером «Спартака» может стать 52-летний наставник «Пафоса» Хуан Карседо. Информацию об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Есть проблема
По словам Карпова, руководство красно-белых считает Карседо основным кандидатом на пост. То же подтверждает журналист Андрей Панков, отмечая, что вариант с испанцем уже получил необходимое одобрение у руководства «Спартака».
При этом он добавляет, что с приглашением Карседо могут возникнуть сложности. Якобы против владелец «Пафоса» российский бизнесмен Сергей Ломакин — он не хочет отпускать тренера, который хорошо работает в своем нынешнем клубе.
Кипрский волшебник со спартаковским прошлым
Карседо работает с «Пафосом» с 2023 года и выиграл с ним дебютные для клуба трофеи — Кубок Кипра (сезон-2023/24) и чемпионство (сезон-2024/25). Кроме того, в этом году испанец заставил говорить о «Пафосе» всю Европу, когда кипрский клуб впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов.
Кроме «Пафоса» Карседо возглавлял испанские клубы — «Ибицу» и «Сарагосу». Но куда дольше Хуан работал ассистентом — с 2006 года он повсюду сопровождал Унаи Эмери. Вместе с испанским специалистом Карседо тренировал в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».
В том числе Хуан потрудился и в «Спартаке», который Эмери возглавлял с июля по ноябрь 2012 года. Напомним, Москву Унаи покинул со скандалом, а Карседо позднее признался, что одной из проблем стал язык.
«Мы совершали ошибки, но кто их не совершал? Мы должны были привыкнуть к особенностям футбола в России, к методам здешней работы. Для этого нам было необходимо выучить русский язык. Мы пытались, но это было очень сложно», — рассказывал Карседо.
Посмотрим, не станет ли язык проблемой на этот раз — если Хуан, конечно, доедет до «Спартака».
Артем Белинин