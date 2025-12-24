Семин одобрил назначение Гусева главным тренером «Динамо»: «Хорошее решение. Нужно доверять своим специалистам»

Гусев стал исполняющим обязанности 17 ноября после отставки Валерия Карпина. Под его руководством бело-голубые одержали одну победу, один матч завершили вничью и потерпели два поражения. 23 декабря «Динамо» утвердило 48-летнего специалиста главным тренером до конца сезона-2025/26.
— Хорошее решение назначить Ролана Гусева главным тренером московского «Динамо». Нужно доверять своим молодым специалистам. Гусев уже достаточно опытен. На сегодняшний момент ему нужна определенная помощь. Ролану желаю удачи. Верю, что Гусев справится с работой в московском «Динамо», потому что он давно в российском футболе, работал со многими тренерами.
— Если Ролан Гусев обратится к вам за советом, поможете ему?
— Не надо ни к кому обращаться, нужно идти своим путем, — цитирует Семина «РБ Спорт».