Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Семин одобрил назначение Гусева главным тренером «Динамо»: «Хорошее решение. Нужно доверять своим специалистам»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначении Ролана Гусева на пост главного тренера московского «Динамо».

Гусев стал исполняющим обязанности 17 ноября после отставки Валерия Карпина. Под его руководством бело-голубые одержали одну победу, один матч завершили вничью и потерпели два поражения. 23 декабря «Динамо» утвердило 48-летнего специалиста главным тренером до конца сезона-2025/26.

— Хорошее решение назначить Ролана Гусева главным тренером московского «Динамо». Нужно доверять своим молодым специалистам. Гусев уже достаточно опытен. На сегодняшний момент ему нужна определенная помощь. Ролану желаю удачи. Верю, что Гусев справится с работой в московском «Динамо», потому что он давно в российском футболе, работал со многими тренерами.

— Если Ролан Гусев обратится к вам за советом, поможете ему?

— Не надо ни к кому обращаться, нужно идти своим путем, — цитирует Семина «РБ Спорт».

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше