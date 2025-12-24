Агент Педро Роши назвал позором действия «Спартака»: «Не дали времени и не проявили терпения»

— Это зависит от того, что эксперт называет неудачей. В чем они эксперты? Ему не дали шанса, Педро приехал, забил гол, а потом посадили на скамейку запасных. Ему не дали времени и не проявили терпения. Это позор, очень хороший игрок, а «Спартак» проиграл. Бразильские игроки не привыкли играть в таком холоде, а он играл только в Бразилии, никогда не выезжал за границу. Также вспомните, что его подписали, а места для иностранного игрока не было, — заявил агент в интервью Odds.ru.