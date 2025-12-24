Ричмонд
Агент Педро Роши назвал позором действия «Спартака»: «Не дали времени и не проявили терпения»

Футбольный агент Хэмилтон Бернард высказался об игре своего клиента, нападающего бразильского «Ремо» Педро Роши, за московский «Спартак».

Источник: Sport24

Роша числился в «Спартаке» с 2017 по 2022 год, провел за красно-белых 19 матчей и забил 1 гол.

— Некоторые эксперты считают переход Роши в «Спартак» худшим в истории. Каково ваше мнение? Почему, по-вашему, Педро не добился успеха в Москве?

— Это зависит от того, что эксперт называет неудачей. В чем они эксперты? Ему не дали шанса, Педро приехал, забил гол, а потом посадили на скамейку запасных. Ему не дали времени и не проявили терпения. Это позор, очень хороший игрок, а «Спартак» проиграл. Бразильские игроки не привыкли играть в таком холоде, а он играл только в Бразилии, никогда не выезжал за границу. Также вспомните, что его подписали, а места для иностранного игрока не было, — заявил агент в интервью Odds.ru.

В нынешнем сезоне 31-летний Педро Роша провел за «Ремо» 44 матча, забил 19 голов и отдал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,5 миллиона евро.

