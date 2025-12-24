Ричмонд
«Ростов» опроверг информацию о возможном снятии с чемпионата РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек — РИА Новости. Информация ряда СМИ о возможном снятии футбольного клуба «Ростов» с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) не соответствует действительности, распродажи игроков не планируется, сообщили журналистам в пресс-службе клуба.

Источник: РИА "Новости"

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о том, что «Ростов» может не доиграть чемпионат из-за долгов, сумма которых приближается к 5 миллиардам рублей.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ и ТГ-каналов о снятии ФК “Ростов” с чемпионата РПЛ, не соответствует действительности. Размеры долгов, о которых указано в публикациях, не соответствуют действительности», — говорится в комментарии клуба.

Отмечается, что распродажа игроков не планируется, сборы команды запланированы и пройдут в штатном режиме.