«Ростов» опроверг информацию о возможном снятии с чемпионата РПЛ

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о том, что «Ростов» может не доиграть чемпионат из-за долгов, сумма которых приближается к 5 миллиардам рублей.
«Информация, опубликованная в ряде СМИ и ТГ-каналов о снятии ФК “Ростов” с чемпионата РПЛ, не соответствует действительности. Размеры долгов, о которых указано в публикациях, не соответствуют действительности», — говорится в комментарии клуба.
Отмечается, что распродажа игроков не планируется, сборы команды запланированы и пройдут в штатном режиме.