Кафанов — основной кандидат на пост главного тренера «Рубина»

Ранее руководство казанского клуба рассматривало в качестве главного претендента экс-тренера «Химок» Франка Артигу. Испанец прилетал в столицу Татарстана на переговоры, но в итоге сторонам не удалось достичь соглашения, так как специалист до лета связан контрактом с ангольским Петру Атлетику. Параллельно «Рубин» рассматривали несколько балканских кандидатур, в том числе экс-главного тренера сборной Сербии Драгана Стойковича.