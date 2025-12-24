Кафанов — основной кандидат на пост главного тренера «Рубина»

Ранее руководство казанского клуба рассматривало в качестве главного претендента экс-тренера «Химок» Франка Артигу. Испанец прилетал в столицу Татарстана на переговоры, но в итоге сторонам не удалось достичь соглашения, так как специалист до лета связан контрактом с ангольским Петру Атлетику. Параллельно «Рубин» рассматривали несколько балканских кандидатур, в том числе экс-главного тренера сборной Сербии Драгана Стойковича.
Что касается Кафанова, то на днях 65-летний специалист приезжал в Казань на собеседование, и на данный момент именно он фаворит в борьбе за пост главного тренера «Рубина».
Ранее стало известно, что «Рубин» принял решение отправить в отставку Рашида Рахимова. Казанцы занимают 7-е место в таблице РПЛ после 18 туров, имея 23 очка на счету.