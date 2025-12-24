Экс-футболист «Спартака» хочет вернуться в Россию, Личка отказался от работы в РПЛ. Трансферы и слухи дня

Что в России
«Динамо» определилось с главным тренером
Ролан Гусев утвержден на посту главного тренера московского «Динамо» до конца сезона-2025/26. Он исполнял обязанности главного тренера в конце прошлого сезона, когда из «Динамо» был уволен Марцел Личка. 17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе из клуба, и Гусев вновь был назначен и. о. главного тренера бело-голубых. В тренерском штабе «Динамо» 48-летний воспитанник клуба работает с лета 2023 года.
«Спартак» хочет выкупить главного тренера «Пафоса» Хуана Карседо
Главный тренер кипрского «Пафоса» испанец Хуан Карседо является основным кандидатом на вакантную должность главного тренера московского «Спартака», сообщает журналист Иван Карпов. По данным «Чемпионата», руководство красно-белых одобрило кандидатуру Карседо. В случае достижения договоренностей «Спартак» заплатит «Пафосу» 600 тысяч евро отступных за выкуп контракта Карседо.
Ранее 52-летний Хуан Карседо был ассистентом Унаи Эмери в «Валенсии», «Спартаке», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале». Он возглавляет «Пафос» с июля 2023 года.
Кафанов — основной кандидат на пост главного тренера «Рубина»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов является основным кандидатом на то, чтобы возглавить «Рубин». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Ранее руководство казанского клуба рассматривало в качестве главного претендента экс-тренера «Химок» Франка Артигу. Испанец прилетал в столицу Татарстана на переговоры, но в итоге сторонам не удалось достичь соглашения, так как специалист до лета связан контрактом с ангольским Петру Атлетику. Параллельно «Рубин» рассматривали несколько балканских кандидатур, в том числе экс-главного тренера сборной Сербии Драгана Стойковича.
Что касается Кафанова, то на днях 65-летний специалист приезжал в Казань на собеседование, и на данный момент именно он фаворит в борьбе за пост главного тренера «Рубина».
Ранее стало известно, что «Рубин» принял решение отправить в отставку Рашида Рахимова. Казанцы занимают 7-е место в таблице РПЛ после 18 туров, имея 23 очка на счету.
На «Балтику» наложен трансферный запрет
Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков подтвердил информацию о трансферном запрете для «Балтики». Ранее о том, что калининградскому клубу запретили регистрировать новых футболистов, сообщил Sport Baza.
«Запрет на регистрацию новых игроков был наложен на “Балтику” еще 13 ноября. Это обеспечительная мера, выданная за нарушение, выявленное при финансовом контроле, а именно — задолженность. Как только клуб эту задолженность погашает и у него есть соответствующие свидетельства, он пишет заявку на снятие данной санкции. Эксперт по финансовым вопросам рассматривает документы и вносит предложение о снятии запрета», — сообщил Дьяков корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу.
Евсеев станет новым главным тренером махачкалинского «Динамо»
Главный тренер новороссийского «Черноморца» Вадим Евсеев перейдет на аналогичную должность в махачкалинском «Динамо», сообщает «Чемпионат».
По данным источника, сейчас Евсеев и «Динамо» согласовывают последние детали контракта. 49-летний специалист возглавляет «Черноморец» с сентября текущего года. Ранее Евсеев работал в «Текстильщике», «Амкаре», «Анжи», «СКА-Хабаровске», «Уфе», «Шиннике», «Факеле», «Кубани» и «Ленинградце», не задержавшись нигде даже на два года.
Личка отказался от работы в РПЛ
Анатолий Николаев, агент бывшего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички, в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро рассказал, какие предложения от клубов РПЛ поступали чешскому специалисту.
«Марцелу поступали предложения от нескольких клубов из второй восьмерки РПЛ, но вместе с ним мы вежливо отказались от работы в этих командах. Еще есть предложение от молодой команды чешской Премьер-лиги. Личка взял время на рассмотрение этого предложения и принятия окончательного решения», — сказал Николаев.
Личка работал в России в «Оренбурге» и «Динамо». С бело-голубыми в сезоне-2023/24 он занял третье место в РПЛ. С июля по октябрь 2025 года 48-летний чех руководил турецким «Фатих Карагюмрюк».
Что в Европе и мире
Эндрик официально арендован «Лионом»
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик перешел во французский «Лион» на правах аренды. Он будет выступать за «олимпийцев» до конца нынешнего сезона. Французский клуб заплатил за аренду форварда 1 миллион евро.
В нынешнем сезоне 19-летний Эндрик провел за «Реал» 3 матча. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 25 миллионов евро.
58-летний Миура подпишет новый контракт
Японский нападающий Кадзуеси Миура подписал контракт с клубом третьего дивизиона чемпионата Японии «Фукусима Юнайтед». Об этом сообщает Japan Today.
Следующий сезон станет для 58-летнего японца 41-м в профессиональной карьере. Миура ранее поиграл в Бразилии, Италии, Хорватии, Австралии, Португалии. В составе сборной Японии у него 89 матчей и 55 голов.
Добавим, что Миуре 26 февраля исполнится 59 лет.
«ПСЖ» хочет подписать пожизненный контракт с Энрике
Руководство «ПСЖ» хочет заключить пожизненный контракт с главным тренером Луисом Энрике. Об этом сообщает AS. Действующее соглашение тренера с парижанами рассчитано до 2027 года.
Испанец возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, а также Межконтинентальный кубок.
Педро Роша хочет вернуться в Россию
Футбольный агент Хэмилтон Бернард рассказал о желании своего клиента, бразильского экс-нападающего московского «Спартака» Педро Роши, вернуться в Россию. Роша числился в «Спартаке» с 2017 по 2022 год, трижды уходил в аренду, провел за красно-белых 19 матчей и забил 1 гол.
«Педро Роша хочет вернуться к игре в футбол в России, но мы пока не получали никаких предложений из России», — заявил агент в интервью Odds.ru.
Сейчас 31-летний Педро Роша выступает за «Ремо» из бразильской Серии Б. В 2025 году он провел 44 матча, забил 19 голов и отдал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,5 миллиона евро.
Автор: Владимир Менес