В «Динамо» опровергли назначение нового тренера

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов опроверг назначение Вадима Евсеева главным тренером команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент это — недостоверная информация. Мы ведем переговоры с рядом специалистов, идет поиск», — заявил Газизов.

Предыдущим наставником дагестанского коллектива был Хасанби Биджиев.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на 13-ой строчке с 15 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — в конце февраля 2026 года. 28 февраля махачкалинское «Динамо» сразится дома с казанским «Рубином».