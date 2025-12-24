В «Динамо» опровергли назначение нового тренера

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.