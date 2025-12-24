Ричмонд
В «Пафосе» заявили, что не ведут переговоры со «Спартаком» по тренеру Карседо

Спортивный директор «Пафоса» Кристиан Джаретта в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении тренера Хуана Карседо в «Спартак».

Источник: pafosfc.com.cy

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Возможное назначение Карседо в “Спартак”? Мне ничего неизвестно об этом. Как бы то ни было, но со мной никто не связывался», — сказал Джаретта «СЭ».

Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».

В 2020 году Карседо начал самостоятельную карьеру, возглавив «Ибицу», которую покинул в декабре 2021-го. С мая по декабрь 2022 испанец работал в «Сарагосе».

C лета 2023 года Карседо занимает должность главного тренера «Пафоса». Команда под его руководством стала чемпионом Кипра в сезоне-2024/25 и выиграла Кубок страны в 2024-м.

В ноябре «Спартак» отправил в отставку Деяна Станковича, который возглавлял команду с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера после его ухода стал Вадим Романов.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 после 18 туров.