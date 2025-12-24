Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

В сборной России сообщили, что Кафанов остается тренером национальной команды

Ранее в СМИ появилась информация, что Виталий Кафанов является главным кандидатом на пост главного тренера казанского «Рубина».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Виталий Кафанов продолжает работу в качестве тренера вратарей сборной России по футболу. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе сборной России Екатерина Гришенкова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кафанов является главным кандидатом на пост главного тренера казанского «Рубина», который намерен уволить действующего наставника команды Рашида Рахимова.

«Появившиеся слухи не комментируем. Виталий Витальевич Кафанов продолжает работу в качестве тренера вратарей национальной сборной России по футболу», — сказала Гришенкова.

Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года. После 18 туров казанская команда набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.