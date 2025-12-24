Ричмонд
«Пафосно все профукает»: Губерниев о главном претенденте на пост тренера «Спартака»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что претендент на пост главного тренера команды Хуан Карседо не справится с работой. Его слова передает «Чемпионат».

Источник: РИА "Новости"

«Ключевое — что Карседо из “Пафоса”. Пафосно возглавит “Спартак”, пафосно все профукает, пафосно получит деньги, пафосно поедет обратно. Круговорот тренеров в природе “Спартака”», — высказался Губерниев.

Карседо занимает пост главного тренера кипрского «Пафоса» с 2023 года. Специалист возглавит красно-белых, если москвичи договорятся с кипрским клубом.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.