Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Юран выступил за лимит на иностранных тренеров: «Давайте вспомним историю. Мы не Швейцария какая-то или Люксембург»

Российский тренер Сергей Юран выступил за введение лимита в России на иностранных тренеров.

Источник: Чемпионат.com

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев допустил, что в российском футболе в ближайшее время будет введен лимит на иностранных тренеров.

«Нужен ли лимит на иностранных тренеров? Я только за ограничения здесь. У нас в стране живет 150 миллионов человек. Давайте даже историю вспомним СССР, СНГ и России — у нас всегда были свои тренеры. Мы не Швейцария какая-то или Люксембург.

А мы везем тех, кто не востребован там за рубежом. Так что в вопросе ограничения иностранных тренеров двумя руками поддерживаю министра спорта. Нужно давать работать своим тренерам, а не привозить абы кого. Тот же Манчини в “Зенит” приезжал — он что-то выиграл?

Можно рассматривать иностранцев, но только тех, которые выигрывали в топ-чемпионатах, а не в Сербии и Румынии. Должен приезжать человек, который что-то выиграл: дошел в еврокубках до высоких стадий. Тогда я еще могу понять. Но такие сюда не поедут, потому что они там востребованы.

Надо доверять нашим. Наши гранды — Газзаев, Романцев и Семин прошли определенные этапы: сначала тренировали в первой лиге, а потом уже опытными пришли в команды. У нас есть хорошие тренеры, просто им надо доверять. Иностранцам мы долго доверяем, даже когда нет результата, а у россиян одна неудача и все — вырезаем.

Так же нельзя к своим относиться. Это применимо к иностранному тренеру, который приехал, и что мы видим? Пример Станковича: в прошлом году “Спартак” занял четвертое место, а с ним переподписывают контракт. И как это понять? Обычно переподписывают, когда есть результат, а здесь… Мы — тренеры созванивались между собой и были немножко шокированы», — сказал Юран в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.