Кахигао мог привезти в «Спартак» Пиоли, но выбрал Карседо. В случае провала уйдут оба?

«Спартак» близок к подписанию контракта с Хуаном Карлосом Карседо, бывшим помощником Унаи Эмери. Насколько я знаю, не исключается вариант, что клуб заключит соглашение с новым тренером не в декабре, а уже в январе 2026-го.
Хуан Карлос трудился в штабе Унаи Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Спартаке», «ПСЖ» и «Арсенале», где пересекался с Кахигао. Поэтому они совершенно точно знакомы. И вообще есть ощущение, что спортивный директор «Спартака» настоятельно подыскивал тренера не только по профессиональным характеристикам, но и по близости менталитетов. Первая серьезная кандидатура — Луис Гарсия — тоже был знакомым Фрэнсиса.
Думаю, за выбор Карседо сыграл еще и опыт работы в России. Все-таки это очень важно хотя бы с точки зрения тренерского мировоззрения. Хуан Карлос, как бывший помощник Эмери, в этом смысле человек опытный. И уж точно более осведомленный, чем любой другой иностранец, который про нашу страну и «Спартак» знает только из учебников по географии.
Второй аспект — актуальный победный опыт, который у Карседо складывается прямо сейчас. Все это делает испанца настолько привлекательным для Кахигао.
Взлет и падение в Испании, фурор на Кипре
Что касается опыта самого Карседо, то самостоятельно он начал работать в клубе «Ибица», который с ходу и впервые в клубной истории вывел в Сегунду. Затем случился очень слабый период в «Сарагосе» (Сегунда), откуда Хуан Карлос перебрался в кипрский клуб российского бизнесмена Сергея Ломакина.
В «Пафосе» случился настоящий прорыв (при этом надо понимать, что, по данным Transfermarkt, это самая дорогая команда лиги на протяжении последних четырех сезонов). За два сезона испанец выиграл золото и Кубок. Причем в чемпионский сезон-2024/25 Карседо, по сути, «уволил» Шпилевского. В мае 2025-го в очном матче с «Арисом» Карседо уничтожил белорусского специалиста — 4:0. Через 72 часа после разгрома Шпилевского убрали, хотя технически Алексей доработал до конца сезона.
В 2025-м удивительные результаты продолжились уже в еврокубках. «Пафос» подписал Давида Луиса и проскочил квалификацию Лиги чемпионов, в ходе которой в двухматчевом противостоянии разобрал «Маккаби» Тель-Авив, киевское «Динамо» и «Црвену Звезду».
В шести турах группового этапа ЛЧ киприоты под руководством Карседо пока выглядят очень крепко: победили «Вильярреал», сыграли вничью с «Олимпиакосом», «Кайратом» и «Монако», а уступили только «Ювентусу» (0:2) и «Баварии» (1:5).
Понятно, что Сергей Ломакин не хочет отпускать тренера. «Пафос» отлично справляется с еврокубковой кампанией и идет на первом месте в чемпионате с матчем в запасе.
Я пообщался с главным экспертом по кипрскому футболу Андреем Бодровым, который работал в «Арисе». Он говорит, что с приходом Карседо у «Пафоса» появилась отличная физика при практически полном отсутствии травм. Что важно! «До этого “Пафос” играл неспешно, можно сказать, в кипрский футбол. И вдруг приходит тренер, который выстраивает команду в самые сжатые сроки. И она работает как машина. У них нет ни спадов, ни повреждений. Все ключевые матчи выиграны, в том числе в еврокубках», — говорит Бодров.
Конфликты в «ПСЖ» и риск Кахигао
В «ПСЖ» Карседо уничтожил Бен-Арфа за то, что тот не соблюдал командные правила. В раздевалке между Хатемом и Хуаном случился конфликт. Француз накричал на тренера: «Почему ты позволяешь себе так орать на меня?» В итоге Бен-Арфа был выведен из состава.
Футболисты «ПСЖ» вообще отзывались о Карседо не очень комплиментарно. «Он не проявлял к нам тепла и был слишком суров по отношению к команде», — утверждали игроки, которых анонимно цитировало издание Mirror. Забавно, что из «Ниццы» в «Атлетико» Хуан Карлос также уходил из-за конфликта с тренером. Только тогда он сам был футболистом.
Короче говоря, Карседо выглядит максимально жестким тренером — с правилами, от которых никому не позволено отступать. Во всяком случае, отзывы о нем именно такие.
При этом есть мнение, что он не очень-то здорово чувствует себя под давлением. По-испански вспыльчив и загорается с пол-оборота, что может приводить к странным решениям. Впрочем, это вопрос скорее праздный, поскольку подходит для его карьеры в качестве ассистента, а не собственно главного. Но все равно нет ощущения, что Хуан Карлос прямо-таки демонически спокоен. Конечно же, нет.
Теперь к игровой схеме. Здесь у специалиста нет никакого догматизма, потому что в нынешней ЛЧ Хуан Карлос использовал совершенно разные формации: 4−4−2, 3−4−3, 3−4−2−1. Сам он заявляет, что расстановка вообще не имеет значения: важны результат и соперник, под которого порой надо подстраиваться.
Плюс ко всему испанец не очень любит ротацию. Удивительно, но в «Пафосе» он обходится обоймой в 16−17 человек. И это ведь даже несмотря на два направления — еврокубковое и чемпионат Кипра.
В общем, посмотрим, что из этого получится. Одно понятно, что «Пафос» просто так своего коуча не отдаст. По информации «Чемпионата», киприоты потребуют за испанца не меньше 600 тысяч евро. Впрочем, нет сомнений, что деньги на тренера у «Спартака» найдутся.
И так слишком долго ждали.
Насколько знаю, Кахигао отказался от многих кандидатур со стороны: от экс-спартаковца Сантоса Моцарта до недавнего чемпиона Италии Стефано Пиоли. Поэтому выбор в пользу Карседо — очень вызывающий. В том смысле, что Фрэнсис мог бы остановиться на более надежном варианте. Например, привезти Пиоли.
Вряд ли бы в России назначение Стефано встретили со скепсисом, скорее наоборот. А вот Карседо — высокая ставка.
И если она выгорит, то Кахигао провозгласят гением, а если нет — изгоем. То есть просто-напросто уйдет из «Спартака». Я в этом абсолютно уверен.