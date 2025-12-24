Кахигао мог привезти в «Спартак» Пиоли, но выбрал Карседо. В случае провала уйдут оба?

Я пообщался с главным экспертом по кипрскому футболу Андреем Бодровым, который работал в «Арисе». Он говорит, что с приходом Карседо у «Пафоса» появилась отличная физика при практически полном отсутствии травм. Что важно! «До этого “Пафос” играл неспешно, можно сказать, в кипрский футбол. И вдруг приходит тренер, который выстраивает команду в самые сжатые сроки. И она работает как машина. У них нет ни спадов, ни повреждений. Все ключевые матчи выиграны, в том числе в еврокубках», — говорит Бодров.