Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.46
X
4.50
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.90
П2
7.90

Дркушич: «Зенит» входит в топ-20 клубов мира

Защитник «Зенита» и сборной Словении Ваня Дркушич считает, что из «Севильи» ему было бы проще перейти в клуб своей мечты «Ливерпуль», чем из «Зенита».

Источник: РИА "Новости"

Дркушич мог оказаться в испанском клубе летом 2024 года после ухода из «Сочи», но выбрал «Зенит».

«В данный момент 100%, было бы проще перейти в “Ливерпуль” из “Севильи”, чем из “Зенита”. Но если честно, я считаю, что “Зенит” входит в топ-20 клубов мира. Так что почему бы не осуществить эту мечту здесь? Посмотрим, как все пойдет в будущем», — цитирует Дркушича «Советский спорт».

Добавим, что по данным Transfermarkt «Зенит» находится на 69-м месте в мире по стоимости состава (174,9 млн евро). В актуальном клубном рейтинге УЕФА (с учетом неучастия в турнирах с 2022 года) российский клуб занимает 175-е место.