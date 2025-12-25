Дркушич: «Зенит» входит в топ-20 клубов мира

Дркушич мог оказаться в испанском клубе летом 2024 года после ухода из «Сочи», но выбрал «Зенит».
«В данный момент 100%, было бы проще перейти в “Ливерпуль” из “Севильи”, чем из “Зенита”. Но если честно, я считаю, что “Зенит” входит в топ-20 клубов мира. Так что почему бы не осуществить эту мечту здесь? Посмотрим, как все пойдет в будущем», — цитирует Дркушича «Советский спорт».
Добавим, что по данным Transfermarkt «Зенит» находится на 69-м месте в мире по стоимости состава (174,9 млн евро). В актуальном клубном рейтинге УЕФА (с учетом неучастия в турнирах с 2022 года) российский клуб занимает 175-е место.