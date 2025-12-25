Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.46
X
4.50
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.90
П2
7.90

Семин включил «Спартак» в список претендентов на чемпионство

Российский тренер Юрий Семин назвал претендентов на чемпионство РПЛ, включив в список «Спартак», который идет на 6-м месте в таблице.

Источник: РИА "Новости"

— Юрий Павлович, согласны, что есть несколько команд — «Краснодар», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА, которые поведут борьбу за чемпионство?

— Согласен. Не вижу явного преимущества ни у одной из команд. Очень важный момент — длительный зимний перерыв. Практически два с половиной месяца без официальных матчей. Кто лучше подготовится за этот период, тот будет иметь перевес. Наверное, произойдут изменения в составах, так что посмотрим.

Мы назвали четыре клуба, борющихся за титул, и как бы понизили «Спартак». Думал, спартаковцы наберут максимум очков в последних встречах, а они взяли и уступили в Калининграде «Балтике». Так что претенденты на трофей — «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Спартак». У кого из них больше всего шансов? У того, кто лидирует в таблице, — у «Краснодара», — цитирует Семина «РГ».

Спартак
1:1
Первый тайм: 1:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
6.12.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Вадим Романов
Ролан Гусев
Голы
Спартак
Максим Осипенко
19′
Динамо
Иван Сергеев
61′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
27
Игорь Дмитриев
84′
5
Эсекиэль Барко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
7
Пабло Солари
74′
35
Кристофер Мартинс
10
Маркиньос
56′
60′
47
Роман Зобнин
Динамо
99
Андрей Лунев
2
Николас Маричаль
90+7′
7
Дмитрий Скопинцев
13
Николя Муми Нгамале
55′
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
10
Бителло
33
Иван Сергеев
91
Ярослав Гладышев
57′
14
Эль Мехди Маухуб
55
Максим Осипенко
46′
4
Хуан Хосе Касерес
66′
70
Константин Тюкавин
75′
21
Антон Миранчук
Статистика
Спартак
Динамо
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
1
4
Угловые
5
2
Фолы
20
19
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти