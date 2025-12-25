Семин включил «Спартак» в список претендентов на чемпионство

— Юрий Павлович, согласны, что есть несколько команд — «Краснодар», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА, которые поведут борьбу за чемпионство?
— Согласен. Не вижу явного преимущества ни у одной из команд. Очень важный момент — длительный зимний перерыв. Практически два с половиной месяца без официальных матчей. Кто лучше подготовится за этот период, тот будет иметь перевес. Наверное, произойдут изменения в составах, так что посмотрим.
Мы назвали четыре клуба, борющихся за титул, и как бы понизили «Спартак». Думал, спартаковцы наберут максимум очков в последних встречах, а они взяли и уступили в Калининграде «Балтике». Так что претенденты на трофей — «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Спартак». У кого из них больше всего шансов? У того, кто лидирует в таблице, — у «Краснодара», — цитирует Семина «РГ».
Вадим Романов
Ролан Гусев
Максим Осипенко
19′
Иван Сергеев
61′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
27
Игорь Дмитриев
84′
5
Эсекиэль Барко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
7
Пабло Солари
74′
35
Кристофер Мартинс
10
Маркиньос
56′
60′
47
Роман Зобнин
99
Андрей Лунев
2
Николас Маричаль
90+7′
7
Дмитрий Скопинцев
13
Николя Муми Нгамале
55′
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
10
Бителло
33
Иван Сергеев
91
Ярослав Гладышев
57′
14
Эль Мехди Маухуб
55
Максим Осипенко
46′
4
Хуан Хосе Касерес
66′
70
Константин Тюкавин
75′
21
Антон Миранчук
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти