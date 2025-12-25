Семин включил «Спартак» в список претендентов на чемпионство

Мы назвали четыре клуба, борющихся за титул, и как бы понизили «Спартак». Думал, спартаковцы наберут максимум очков в последних встречах, а они взяли и уступили в Калининграде «Балтике». Так что претенденты на трофей — «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Спартак». У кого из них больше всего шансов? У того, кто лидирует в таблице, — у «Краснодара», — цитирует Семина «РГ».