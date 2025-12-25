Ричмонд
Нападающий из Бразилии не хочет переходить в «Зенит», пишут СМИ

Силва: нападающий «Васко да Гама» Райан не хочет выступать в РПЛ.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Нападающий бразильского клуба «Васко да Гама» Райан, интерес к которому проявляет петербургский «Зенит», не хочет выступать в чемпионате России по футболу, сообщил журналист Жоэл Силва в соцсети X.

По информации источника, Райан и его представители не хотят перехода ни в российский, ни в португальский, ни в турецкий чемпионаты. Приоритетом для нападающего является выступление в топ-клубах в ведущих европейских лигах.

Ранее журналист Вене Касагранде сообщил, что «Зенит» предложил за Райана 31 млн евро в четыре платежа, а также до 4 млн евро бонусами за выигранные форвардом с «сине-бело-голубыми» титулы. «Васко да Гама» отклонил это предложение и потребовал 50 млн евро. Отмечалось, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) готовит встречное предложение.

Райану 19 лет. В минувшем сезоне бразильской Серии А он провел 34 матча и забил 14 мячей, заняв пятое место в таблице бомбардиров турнира.