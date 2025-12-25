Ричмонд
«У Глушенкова свои бесы в голове». Защитник «Зенита» Алип — о Максиме

Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился мнением об атакующем полузащитнике петербуржцев Максиме Глушенкове.

Источник: РИА "Новости"

— У многих болельщиков складывается ощущение, что Максим Глушенков немного на своей волне. Какое у тебя с ним общение?

— Все знают, что Макс — своеобразный парень. У него свои бесы в голове. Он может выдать феноменальный матч, а в другом матче у него не идет игра. Но все равно у него всегда одно настроение.

— Ты понимаешь, почему он не празднует голы?

— Я даже не заметил этого. Когда он гол забивает, нам сначала надо добежать до него. Но мы кричим ему «Браво», — заявил Алип в интервью Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 26-летний Максим Глушенков провел за «Зенит» 21 матч, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро.

Зенит
2:0
Первый тайм: 2:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
6.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Сантос да Силва Жерсон
(Густаво Мантуан)
32′
Луис Энрике
(Педро)
41′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
28
Нуралы Алип
9
Сантос да Силва Жерсон
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
70′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
49′
10
Максим Глушенков
20
Педро
90′
4
Юрий Горшков
7
Александр Соболев
70′
30
Матео Кассьерра
8
Маркус Вендел
90′
23
Арсен Адамов
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
22
Артем Дзюба
71
Дмитрий Пестряков
24
Йонуц Неделчару
14′
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
34′
46′
17
Солтмурад Бакаев
35
Ифет Джаковац
17′
26
Родриго Эшковал
80
Хетаг Хосонов
69′
74′
5
Алекса Джурасович
90+3′
91
Максим Болдырев
67′
7
Эдгар Севикян
Статистика
Зенит
Акрон
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
6
4
Угловые
6
1
Фолы
6
12
Офсайды
7
4
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
