«У Глушенкова свои бесы в голове». Защитник «Зенита» Алип — о Максиме

— У многих болельщиков складывается ощущение, что Максим Глушенков немного на своей волне. Какое у тебя с ним общение?
— Все знают, что Макс — своеобразный парень. У него свои бесы в голове. Он может выдать феноменальный матч, а в другом матче у него не идет игра. Но все равно у него всегда одно настроение.
— Ты понимаешь, почему он не празднует голы?
— Я даже не заметил этого. Когда он гол забивает, нам сначала надо добежать до него. Но мы кричим ему «Браво», — заявил Алип в интервью Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне 26-летний Максим Глушенков провел за «Зенит» 21 матч, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро.
Сергей Семак
Заур Тедеев
Сантос да Силва Жерсон
(Густаво Мантуан)
32′
Луис Энрике
(Педро)
41′
16
Денис Адамов
28
Нуралы Алип
9
Сантос да Силва Жерсон
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
70′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
49′
10
Максим Глушенков
20
Педро
90′
4
Юрий Горшков
7
Александр Соболев
70′
30
Матео Кассьерра
8
Маркус Вендел
90′
23
Арсен Адамов
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
22
Артем Дзюба
71
Дмитрий Пестряков
24
Йонуц Неделчару
14′
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
34′
46′
17
Солтмурад Бакаев
35
Ифет Джаковац
17′
26
Родриго Эшковал
80
Хетаг Хосонов
69′
74′
5
Алекса Джурасович
90+3′
91
Максим Болдырев
67′
7
Эдгар Севикян
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти