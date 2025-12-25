Ричмонд
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.51
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.90
П2
7.90

«Народная команда, гордость российского футбола». «Спартак» потроллил «Зенит» в новогоднем ролике

Московский «Спартак» выпустил новогодний фильм с актером Сергеем Лавыгиным.

Источник: Кадр из трансляции

По сюжету герой, являющийся болельщиком красно-белых, оказывается в мире, где нет его любимого клуба.

«Герой Сергея Лавыгина после неудачного результата в матче любимой команды загадывает желание, чтобы ее в принципе никогда и не существовало. На утро он просыпается в другом мире. Мире, где нет “Cпартака”, где футбол в принципе никому не интересен, а некогда футболисты занимаются совершенно другими делами. Вернуть родную команду помогут только любовь к ней и щепотка новогодней магии», — говорится в описании.

В ролике болельщик смотрит на рекламный щит с бразильскими игроками «Зенита» — Дугласом Сантосом, Венделом и Жерсоном — и надписью: «Народная команда, гордость российского футбола!».