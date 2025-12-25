«Народная команда, гордость российского футбола». «Спартак» потроллил «Зенит» в новогоднем ролике

По сюжету герой, являющийся болельщиком красно-белых, оказывается в мире, где нет его любимого клуба.
«Герой Сергея Лавыгина после неудачного результата в матче любимой команды загадывает желание, чтобы ее в принципе никогда и не существовало. На утро он просыпается в другом мире. Мире, где нет “Cпартака”, где футбол в принципе никому не интересен, а некогда футболисты занимаются совершенно другими делами. Вернуть родную команду помогут только любовь к ней и щепотка новогодней магии», — говорится в описании.
В ролике болельщик смотрит на рекламный щит с бразильскими игроками «Зенита» — Дугласом Сантосом, Венделом и Жерсоном — и надписью: «Народная команда, гордость российского футбола!».