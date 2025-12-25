Захарова назвала Семака жертвой произвола германских властей

Она привела в пример инцидент с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, которого 16 декабря вместе с супругой Анной задержали в аэропорту Мюнхена по причине нарушения правила вывоза товаров из Европы. Пару обязали заплатить большой штраф и оставить приобретенные вещи в Германии. Кроме того, из-за длительных разбирательств Семаки пропустили свой рейс и были вынуждены покупать новые билеты.