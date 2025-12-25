Захарова назвала Семака жертвой произвола германских властей

Она привела в пример инцидент с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, которого 16 декабря вместе с супругой Анной задержали в аэропорту Мюнхена по причине нарушения правила вывоза товаров из Европы. Пару обязали заплатить большой штраф и оставить приобретенные вещи в Германии. Кроме того, из-за длительных разбирательств Семаки пропустили свой рейс и были вынуждены покупать новые билеты.
«Мы констатируем, что Германия продолжает уже неоднократно допускавшиеся ранее необоснованные притеснения российских граждан под предлогом соблюдения ограничений Евросоюза по вывозу из ФРГ так называемых подсанкционных товаров. Жертвами произвола германских властей становятся не только простые граждане, но и публичные лица. Посмотрите, инцидент буквально на днях произошел в аэропорту Мюнхена с тренером клуба “Зенит” Сергеем Семаком», — приводит ТАСС слова Захаровой.
Внушительный штраф: полиция задержала Сергея Семака и его жену в аэропорту Мюнхена.
Она отметила, что немецкие правоохранители превратились в карателей, которые с маниакальным упорством преследуют россиян.
«Те самые гражданские права, например, о неприкосновенности, незыблемости этих прав они постоянно рассуждают, все эти разговоры на самом деле ничего не стоят, когда речь идет о гражданах России, например», — добавила Захарова.
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Вместе с сине-бело-голубыми он завоевал 13 трофеев, в том числе шесть раз выигрывал чемпионат России.