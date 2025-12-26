Бабаев переходит из «Динамо» в «Спартак»? Месяц назад Степашин запрещал ему это делать

Впрочем, есть и другая информация. По данным Telegram-канала «Дай ударить», сделка пока далека от завершения — переговоры между клубами идут тяжело, а сам «Спартак» рассматривает в качестве усиления не только Бабаева, но и 20-летнего нападающего «Локомотива» (арендован «Крыльями Советов») Вадима Ракова. Однако источник отмечает, что условия красно-белых выглядят серьезно — они якобы предложили Бабаеву зарплату в 2 миллиона рублей в месяц против 700 тысяч, озвученных «Динамо».