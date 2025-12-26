Ричмонд
Бабаев переходит из «Динамо» в «Спартак»? Месяц назад Степашин запрещал ему это делать

Ирония судьбы.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Динамо» Ульви Бабаев может перейти в «Спартак». По информации инсайдера Ивана Карпова, 21-летний футболист на днях будет проходить медобследование.

Состоится ли трансфер?

Как уточняет Карпов, в случае успешного прохождения медкомиссии Бабаев подпишет с красно-белыми контракт до 2030 года. Но по датам перехода остаются вопросы: вингер может пополнить состав «Спартака» либо зимой за пока неизвестную сумму, либо летом в статусе свободного агента.

Впрочем, есть и другая информация. По данным Telegram-канала «Дай ударить», сделка пока далека от завершения — переговоры между клубами идут тяжело, а сам «Спартак» рассматривает в качестве усиления не только Бабаева, но и 20-летнего нападающего «Локомотива» (арендован «Крыльями Советов») Вадима Ракова. Однако источник отмечает, что условия красно-белых выглядят серьезно — они якобы предложили Бабаеву зарплату в 2 миллиона рублей в месяц против 700 тысяч, озвученных «Динамо».

При этом, по информации колумниста «СЭ» Максима Никитина, никакой сделки и вовсе не будет — «Спартак» действительно интересовался вингером и вел предметные переговоры с динамовцами, но в последний момент отказался от сделки.

Кто такой Ульви Бабаев?

Интерес «Спартака» к Бабаеву понятен — вингер стал одним из главных открытий первой части сезона-2025/26. Несмотря на довольно скромное выступление в РПЛ (9 матчей, 300 минут, 1 гол), Ульви зажег в Кубке России, где за шесть встреч забил 4 мяча и непосредственно помог своей команде выйти в полуфинал Пути РПЛ.

Интересно, что три гола футболист оформил в одной игре — против «Крыльев Советов» (4:0). Еще один мяч Ульви забил в первой встрече четвертьфинала Пути РПЛ против «Зенита» (3:1).

Вингер считается универсалом и может сыграть на обоих флангах. В «Спартаке» эту позицию с трудом можно назвать укомплектованной, тем более в свете надвигающегося ужесточения лимита на легионеров.

«Никакого “Спартака”, понял меня?»

Забавно, что в ноябре появившиеся слухи о переходе Бабаева в «Спартак» динамовцы комментировали на самом высоком уровне. Председатель консультативного совета и член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин лично призвал воспитанника не переходить в стан соперника.

«Где Бабаев? Никакого “Спартака”! У нас был такой Ташаев (Александр, полузащитник. — Прим. “СЭ”), ушел в “Спартак”, и все. Понял меня?» — сказал Степашин на встрече с командой в Новогорске. Эпизод попал на видео.

Нынешний контракт Бабаева с «Динамо» завершается летом 2026 года.

Артем Белинин