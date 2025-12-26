Ричмонд
Бубнов вскипел на вопросе о Талалаеве: «Культурный чудак. У него не футболисты, а собаки, и сам он собака»

Футбольный эксперт, бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов в эфире «Коммент. Шоу» высказался о цитате главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева про намерения побороться за чемпионство.

Источник: Кадр из трансляции

— Талалаев сказал, что он уверен в том, что «Балтика» поучаствует в борьбе за чемпионство: «Мы не отказываемся от нее и будет грызться до последнего укуса, во все зубы, которые у нас есть».

— (Смеется.) Вот именно. Да, вот он не в футбол и играет… Команда у него — собаки.

— Нормальный стиль.

— Ты помнишь, как он признался, что на «Спартак» матом орал?

— А что в этом такого?

— Как что такого? Это же культура. Он же культурный чудак. С ним на «вы» надо разговаривать. Элегантный.

У него не футболисты, а собаки. И он собака. Ни один тренер, даже «Махачкалы», не говорит «мы будем кусаться». Она в таком же стиле играет, но там тренер не говорит, что «мы загрызем» кого-то.

Бориско (Максим Бориско — голкипер «Балтики». — Sport24) перед каждым матчем нужно давать «Лучшего игрока», потому, что если бы не он, «Балтика» стояла бы на вылет, — сказал Бубнов.