Бубнов вскипел на вопросе о Талалаеве: «Культурный чудак. У него не футболисты, а собаки, и сам он собака»

— Талалаев сказал, что он уверен в том, что «Балтика» поучаствует в борьбе за чемпионство: «Мы не отказываемся от нее и будет грызться до последнего укуса, во все зубы, которые у нас есть».
— (Смеется.) Вот именно. Да, вот он не в футбол и играет… Команда у него — собаки.
— Нормальный стиль.
— Ты помнишь, как он признался, что на «Спартак» матом орал?
— А что в этом такого?
— Как что такого? Это же культура. Он же культурный чудак. С ним на «вы» надо разговаривать. Элегантный.
У него не футболисты, а собаки. И он собака. Ни один тренер, даже «Махачкалы», не говорит «мы будем кусаться». Она в таком же стиле играет, но там тренер не говорит, что «мы загрызем» кого-то.
Бориско (Максим Бориско — голкипер «Балтики». — Sport24) перед каждым матчем нужно давать «Лучшего игрока», потому, что если бы не он, «Балтика» стояла бы на вылет, — сказал Бубнов.